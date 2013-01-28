Азаров говорит, что у Европы «газовые» условия лучше, чем у России
28 января 2013, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
Украина может получать газ из Европы на значительно лучших условиях, чем из России.
Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время встречи с делегацией немецкого концерна Ferrostaal, который занимается модернизацией ГТС Украины, говорится в сообщении на сайте правительства.
АЗАРОВ отметил, что Украина заинтересована в поставках природного газа из Европы, который сейчас значительно дешевле российского.