Азаров говорит, что у Европы «газовые» условия лучше, чем у России

Украина может получать газ из Европы на значительно лучших условиях, чем из России.



Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время встречи с делегацией немецкого концерна Ferrostaal, который занимается модернизацией ГТС Украины, говорится в сообщении на сайте правительства.



АЗАРОВ отметил, что Украина заинтересована в поставках природного газа из Европы, который сейчас значительно дешевле российского.

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