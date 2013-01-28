Горячие прибалты ищут счастья в ЕвроДжекпоте

Жители Латвии с января наступившего года могут участвовать в международной лотерее ЕвроДжекпот (EuroJackpot). ЕвроДжекпот - это совместная цифровая лотерея 14 стран Европы: Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Дании, Словении, Финляндии, Эстонии, Латвии, Исландии, Хорватии, Литвы, Норвегии и Швеции.

Для получения максимального выигрыша, требуется угадать 5+2 числа. Счастливчику может достаться главный выигрыш, или джекпот, начальная сумма которого 10 млн.евро, а максимальная его величина – 90 млн. евро.

Наиболее активны в лотерее финны. В стране раскупается самое большое количество лотерейных билетов на душу населения. В розыгрыше прошлой пятницы главный приз – ЕвроДжекпот – достался жителю финского города Сейняйоки. Счастливый финн выиграл 29,5 млн евро и вошел в историю лотереи.

Популярна лотерея ЕвроДжекпот и в Эстонии, подписавшей договор на участие раньше Латвии. В розыгрыше 4 января двум эстонцам, угадавшим 5+1 числа, удалось выиграть по 193 950 еврo.

Азарт, с которым подключились к европейской лотерее эстонцы, заставляет сомневаться в мифах о хладнокровных скандинавах. Люди играют в лотерею, наверное, в ожидании чуда, которое решит все проблемы не слишком радостной действительности.