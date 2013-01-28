Французы обижаются на англичан - не помогают в Мали

Известный французский журналист и писатель Бернар-Анри Леви обвинил британского премьер-министра Дэвида Кэмерона в бесхребетности, касаясь вопроса операции французских войск в Мали, которую Великобритания практически не поддержала.

«Английские самолеты вместе с французскими самолетами несли свободу Ливии, - цитирует Леви Times. - Где они теперь, когда нам нужно освободить Мали и остановить создание джихадистского государства на самых подступах к Европе. Мне непонятно, почему английских истребителей нет в Мали. Куда девалась гордость Кэмерона за участие вместе с Саркози в спасении Ливии, на ее месте сегодня бесхребетность в аналогичной ситуации».

Французские войска уже две недели вместе с солдатами других африканских стран ведут боевые действия против исламистов, которые захватили большую часть страны. Одной из целей операции было защита порядка 6 тыс. французских граждан, проживающих в столице Мали Бамако.

В субботу стало известно, что франко-малийские части отвоевали обратно город Гао, на северо-востоке страны, а в понедельник – один из основных центров боевиков – город Тибукту.

В марте 2011 года Леви лично участвовал в переговорах с ливийскими повстанцами в Бенгази и публично продвигал международное признание недавно созданного Национального переходного совета.