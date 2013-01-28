Экс-главе МВД Украины Луценко могут сделать еще одну операцию

Супруга заключенного экс-главы МВД Украины Юрия Луценко Ирина подтвердила, что врачи могут назначить вторую операцию ее мужу, сообщает пресс-служба партии "Народная самооборона" .

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Луценко, которому на минувшей неделе удалили полипы из кишечника, могут назначить еще одну операцию, однако не уточнялось, какую именно. По словам Ирины Луценко, проведение новой операции станет возможным только после получения результатов гистологии, сообщает ria.ru.

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