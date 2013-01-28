Королева Нидерландов собирается отречься от престола

Семидесятичетырехлетняя Королева Нидерландов Беатрикс отречется от престола в пользу своего старшего сына принца Оранского Виллема-Александра, сообщают сегодня нидерландские СМИ.

Королевский нидерландский двор заявил, что в понедельник вечером королева Беатрикс выступит с обращением к нации.

У королевы Беатрикс и принца Клауса трое детей. Наследник престола - старший сын королевы, принц Оранский Виллем Александр родился 27 апреля 1967 года, принц Йохан Фризо - 25 сентября 1968 года, принц Константин - 11 октября 1969 года.

Ранее «АН» сообщали: королева Беатрикс назвала «большой трагедией» смерть российского оппозиционера в центре для депортируемых (он был найден повешенным 17 января). Мать Долматова написала письмо на имя королевы, призвав ее содействовать тщательному расследованию смерти своего единственного сына.