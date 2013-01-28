В Таиланде начались антирусские протесты

В Тайланде начались антирусские протесты. Тайские предприниматели требуют очистить страну от "русской мафии". Сегодня акция протеста против русского бизнеса в стране состоялась на тайском острове Банг-Тао, сообщает The Phuket News.

По утверждению тайских предпринимателей, выходцы из России, которые в этой стране занимаются бизнесом, отнимают хлеб у тайцев, работающих в туристической области, поскольку предлагают более выгодные цены на туры и могут общаться с потенциальными клиентами на русском языке. От этого страдают все: тайские турфирмы, таксисты, рестораторы и даже владельцы прачечных.

На улицах острова появились плакаты с надписью - Пхукет рад российским туристам, но не российскому бизнесу в Пхукете.

Недовольные тайцы пришли к компании Alex Tour и заблокировали офис агентства автомобилями, запарковав их вплотную друг к другу.

Досталось от них и другим представителям бизнеса, ориентированного на русских туристов. Протестующие прошлись по всей улице, делая регулярные остановки перед предусмотрительно закрытыми дверями агентств "Маруся" и "Матрешка", рестораном русской кухни "Три кабана" и другими заведениями, на вывесках которых была кириллица, угрожая разгромить эти заведения.

Свои требования, изложенные в письме, протестующие передали официальным властям страны.