В школах Феодосии четверть учителей - пенсионного возраста

В Феодосийских школах, детсадах и внешкольных учебных заведениях работают тысяча двадцать четыре педагога, из которых более двухсот пятидесяти - пенсионного возраста.



Сегодня на аппаратном совещании Феодосийского исполкома начальник управления образования Феодосийского городского совета Надежда АЛЕКСЕЕНКО озвучила статистические данные, из которых следует, что в городских школах значительная часть преподавателей пенсионного возраста, а молодых учителей в общей сложности не хватает. Двадцать четыре с половиной процента от общего количества феодосийских учителей - пенсионеры, передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Феодосии.

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