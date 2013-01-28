Бейонсе своеобразно ответила на обвинения в пении «под фанеру»

Известная поп-певица Бейонсе выложила фотографию в Instagram, на которой она запечатлена в свитере с надписью «CanIlive?» на нем, которую многие интернет-пользователи расценили, как своеобразный ответ на обвинения в том, что она не исполнила «в живую» американский гимн на инаугурации президента США Барака Обамы на прошлой неделе.

При этом поза Бейонсе с приподнятыми плечами и разведенными в сторону руками как будто говорит: «ну и что!».

«Can I live?» - название композиции дебютного альбома RnB-исполнителя, продюсера и мужа 31-летней певицы Jay-Z.

Ранее «АН-онлайн» сообщал, что источник, знакомый с ситуацией, объяснил, что Бейонсе готовится к выступлению на 47-м финале по американскому футболу Super Bowl и не пела на инаугурации Обамы, потому что боялась простудиться и сорвать голос из-за холода.