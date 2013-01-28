Бейонсе своеобразно ответила на обвинения в пении «под фанеру»
28 января 2013, 18:12 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]
Известная поп-певица Бейонсе выложила фотографию в Instagram, на которой она запечатлена в свитере с надписью «CanIlive?» на нем, которую многие интернет-пользователи расценили, как своеобразный ответ на обвинения в том, что она не исполнила «в живую» американский гимн на инаугурации президента США Барака Обамы на прошлой неделе.
При этом поза Бейонсе с приподнятыми плечами и разведенными в сторону руками как будто говорит: «ну и что!».
«Can I live?» - название композиции дебютного альбома RnB-исполнителя, продюсера и мужа 31-летней певицы Jay-Z.
Ранее «АН-онлайн» сообщал, что источник, знакомый с ситуацией, объяснил, что Бейонсе готовится к выступлению на 47-м финале по американскому футболу Super Bowl и не пела на инаугурации Обамы, потому что боялась простудиться и сорвать голос из-за холода.