Жириновский сожалеет, что не познакомился с Януковичем десять лет назад

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ сожалеет, что не познакомился с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ еще десять лет назад, когда тот, будучи губернатором Донецкой области, приглашал его в гости.



Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.



«Я лет десять назад получал приглашение, когда он был губернатором в Донецке. Я не поехал - ну времени же нет. Я теперь сожалею, мы бы стали большими друзьями. Я познакомился бы с ним раньше», - сказал российский политик.

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