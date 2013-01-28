МИД РФ предупреждает россиян не покидать в Египте курортных зон

Российским гражданам, отдыхающим в Египте, МИД РФ вновь рекомендовал воздержаться от выезда за пределы курортных зон в связи с обострившейся обстановкой в стране, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД РФ, опубликованном в понедельник на сайте ведомства, говорится, что "МИД России подтверждает рекомендацию российским гражданам, находящимся в Египте, избегать районов проведения демонстраций и иных массовых общественных акций, а прибывшим в эту страну в туристических целях, — учитывать предписания местных властей, воздерживаться от поездок за пределы курортных зон, поддерживать при необходимости связь с российским посольством в Каире".

Напомним, беспорядки в Египте продолжаются с пятницы, в этот день страна начала отмечать вторую годовщину революции, свергнувшей режим Хосни Мубарака. К воскресенью эти беспорядки привели к полному хаосу в стране и к гибели почти пятидесяти человек. Президент Мухаммед Мурси объявил о введении режима ЧП и комендантского часа в таких провинциях, как Порт-Саид, Исмаилия и Суэц.