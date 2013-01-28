На изучение свойств графена и человеческого мозга Евросоюз выделяет по €1 млрд

Евросоюз в рамках программы «Технологии будущего и новейшие технологии» выделит крупнейший научный грант в размере €1 млрд на изучение свойств графена, сообщает в понедельник издание TechCrunch.

Проект рассчитан на 10 лет, будет осуществляться под руководством Технического университета Чалмерса в шведском Гётеборге и будет включать в себя более 100 исследовательских групп, в том числе 4-х лауреатов Нобелевской премии.

Графен, представляющий собой одиночный слой атомов углерода, соединенных между собой структурой химических связей, похожих по своей геометрии на пчелиные соты, был открыт группой российских и британских ученых под руководством Андрея Гейма и Константина Новоселова, за что они были удостоены Нобелевской премии по физике в 2010 году. Считается, что он позволит существенно повысить скорость работы вычислительных машин, снизить их энергопотребление и нагревание в ходе работы, сделать их легкими.

В январе 2013 года была опубликована работа ученых МГУ и американского Университета Райса о способности графена вытягивать с высокой скоростью радиоактивные материалы из водных растворов, что впоследствии может помочь при очистке мест, зараженных радиацией, таких как на месте аварии на АЭС «Фукусима-1».

Открытие Геймом и Новоселовым графена оспорил автор ряда лженаучных исследований Виктор Петрик, отметив, что якобы еще в 2001 году он открыл графен.

Еще один грант, также в размере €1 млрд, будет выделен на создание детальной модели человеческого мозга. В этом проекте будут участвовать ученые из 87 университетов Европы.