В Турции ввели запрет на курение кальяна в общественных местах

Власти Турции ввели запрет на курение кальяна в общественных местах. Турецкие власти сделали еще один шаг к ужесточению запретов – вне закона оказалась даже древняя традиция.



С воскресенья в Турции кальян запрещен в ресторанах, кафе, барах и других общественных заведениях. Просто курение табака в общественных местах было запрещено еще в 2009 году. Что касается кальяна, то тогда курить его запретили лишь несовершеннолетним.

Курение кальяна - одна из самых старых и укрепившихся традиций в Турции, как мужчины, так и женщины наслаждаются курением этой водяной трубки. Именно в Турции они получили свой нынешний вид, и их стиль не менялся последние несколько сотен лет.



Кальяны стали важным общественным символом. Предложение выкурить кальян считалось важным знаком доверия, и отказ мог восприниматься как серьезное оскорбление. В 1841 году произошел дипломатический кризис между Францией и Турецкой Империей после того, как султан отказался предложить французскому послу покурить вместе с ним кальян, сообщает sigarets.ru.



О вреде кальяна ведутся многочисленные споры. Продавцы табака и любители покурить утверждают, что смеси для кальяна не так вредны, как обычный табак. Однако эксперты в сфере здравоохранения отмечают: вся опасность кальяна в том, что курящий, вдыхая дым с фруктовым ароматом, забывает, что он курит табак. К тому же, кальян обычно курят дольше, чем обычную сигарету, поэтому такая привычка может нанести еще больший вред здоровью.



