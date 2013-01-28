Иран запустил в космос аппарат с обезьяной на борту

В понедельник стало известно, что Иран запустил ракету-носитель с так называемой "капсулой жизни" с обезьяной на борту. Об этом сегодня передает агентство Франс Пресс со ссылкой на иранский арабоязычный телеканал "Аль-Алам".

Пока не сообщается, оказался ли этот запуск успешным.

Ранее Иран уже запускал "капсулу жизни" в начале февраля 2010 года, тогда на ракете-носителе собственного производства в космос были отправлены мыши, черепахи и черви.