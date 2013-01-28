За принуждение к браку ввели наказание в десять лет тюрьмы в Киргизии

В Кыргзыстане законодательно ввели уголовную ответственность за "принуждение к браку лица, не достигшего семнадцатилетнего возраста". Теперь за кражу молоденькой невесты грозит до 10 лет лишения свободы.

Правозащитники давно добивались ужесточения наказания по статьям, принятым для защиты женщин, однако не все однозначно относятся к новым правилам. Депутаты киргизского парламента утверждают, "если сажать похитителей, то в тюрьмах не останется мест".

В настоящее время в Киргизии ежегодно фиксируется более 15 тысяч случаев похищения молодых женщин с целью женитьбы. При этом большинство браков, заключенных таким образом, распадаются.