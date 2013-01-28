В Латвии взяли «под колпак» цены на товары и услуги

С сегодняшнего дня в Латвии проводится мониторинг цен на товары и услуги. Цены будут отслеживаться в связи с подготовкой к переходу на евро в 2014 году.

Две трети населения Латвии сегодня не поддерживают присоединение страны к еврозоне. Основной аргумент: возможный рост стоимости товаров и услуг при пересчёте цен по курсу лата к евро. Пожилые люди говорят, что ни одна денежная реформа прошлых лет не сделала их богаче.

Опыт Эстонии, перешедшей на евро с 1 января 2012 года, показал, что некоторые цены за счет округления в большую сторону выросли примерно на 10 процентов. Конечно, сказывается и фактор инфляции, но сейчас для стандартного похода в магазин нужно брать купюру в 50 евро, а раньше хватало купюры в 500 крон (33 евро).

Для того чтобы убедить латвийцев в том, что новая валюта не «украдет» из их кармана деньги, и проводится отслеживание цен. Мониторинг будет проводиться до начала введения евро - весь 2013-й год, а также в течение 2014-го года, т.е. год после введения евро.

Как сообщает пресс-служба латвийского Минфина, в список отслеживаемых цен включены около 120 наименований товаров и услуг: это хлеб, крупы, мясо, рыба, фрукты, овощи, чай, кофе, безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия, коммунальные услуги и ремонт, медицинские товары, транспортные услуги, связь, пресса, отдельные развлекательные мероприятия, услуги предприятий общепита, путешествия, финансовые услуги и др.

Проводиться мониторинг будет в наиболее крупных торговых и обслуживающих центрах Риги, Даугавпилса, Резекне, Елгавы, Валмиеры, Лиепаи и Вентспилса.

Результаты мониторинга будут отображаться на сайтах Минэкономики и eiro.lv.