В Киеве хотят увековечить шведских фанов Евро-2012
28 января 2013, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Трухановской в Днепровском районе Киева установят парковую скульптуру.
Соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр ПОПОВ, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
С целью определения лучшей композиционно-пространственной концепции Департамент градостроительства и архитектуры с 28 января по 28 февраля будет проводить блиц-конкурс проектов парковой скульптуры, передает УНИАН.