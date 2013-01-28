В Киеве хотят увековечить шведских фанов Евро-2012

Трухановской в Днепровском районе Киева установят парковую скульптуру.

Соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр ПОПОВ, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С целью определения лучшей композиционно-пространственной концепции Департамент градостроительства и архитектуры с 28 января по 28 февраля будет проводить блиц-конкурс проектов парковой скульптуры, передает УНИАН.

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