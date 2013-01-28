Эксперт: Брюссель не подпишет соглашение с Украиной

Личные, семейные, клановые интересы для украинской власти всегда были важнее государственных.

Такое мнение в интервью «Українському тижню» высказал британский политолог Джеймс ШЕРР, передает «Украинская правда».

«К сожалению, время показало следующее: кто бы ни руководил Украиной, существует пропасть между заявленными принципами, подписанными документами и соблюдением обязательств. Не только для многих экспертов внутри государства, но и для всех западных правительств очевидно, что на это были свои причины: личные, семейные, клановые интересы для власти в Киеве всегда были важнее национальных», - отметил ШЕРР.

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