Референдум в Болгарии: жители высказались о строительстве новой АЭС

В Болгарии вопрос о строительстве новой АЭС будет вынесен на парламентские слушания. "АН" писали, что накануне в стране прошел всенародный референдум по этому вопросу. За строительство атомной электростанции высказался 61% граждан.



Явка избирателей превысила минимальный порог и составила почти 22%.

Напомним, Болгария еще в 2006 году подписала с Россией соглашение о строительстве АЭС Белене, однако генеральный контракт так и не был подписан и строительство не началось. В конце марта 2012 года Болгария решила отказаться от строительства. При этом российская сторона заявляла, что предприятия уже изготовили первый комплект оборудования для "Белене". "Росатом" предъявил заказчику строительства национальной электрической компании Болгарии судебный иск на 1 млрд евро.