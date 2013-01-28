Оппозиция Сирии и ее зарубежные союзники встретятся в понедельник в Париже. Ожидается, что в мероприятии примут участие и представители Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил, которую признали более 100 стран.



"АН" писали, что 20 января руководство объединения провело встречу в Стамбуле, в ходе которой рассматривался вопрос о создании сирийского правительства в изгнании. Однако, на съезде оппозиционерам не удалось определиться с кандидатурой главы кабмина, на кресло которого, в частности, претендовал бывший сирийский премьер Рияд Хиджаб.

Тем временем ООН планирует открыть в Иордании новые лагеря для сирийских беженцев, а МЧС РФ эвакуирует из Дамаска желающих россиян.