Берлускони на церемонии памяти жертв Холокоста похвалил Муссолини

Сильвио Берлускони в очередной раз стал участником скандала, на сей раз - политического, Берлускони в день памяти жертв Холокоста во время пребывания в Милане фактически похвалил режим Муссолини.

В Милане 27 января прошли крупные мероприятия в память о евреях, погибших в годы фашизма.

Сильвио Берлускони, бывший премьер Италии, заявил в ходе мероприятий, что Италия "не несет такой исторической ответственности за Холокост, как Германия". Неожиданно для всех Берлускони пустился в рассуждения о политике Муссолини, отметив, что самой большой виной его были расовые законы фашистской Италии.

Берлускони отметил, что для Италии в других направлениях Муссолини "делал хорошее".