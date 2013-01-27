На улицах Парижа митингуют геи

На улицах Парижа в воскресенье митингуют геи, однополые пары этой акцией решили поддержать план правительства по легализации однополых семей, геям в этом случае будет разрешено усыновление детей.

Сторонники однополой любви митингуют под слоганом "Равные права", интересно, что 13 января митинговали более 100 тысяч противников нового закона.

Гражданские союзы однополых пар во Франции разрешены.