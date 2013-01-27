В независимой Украине сократилось в три раза количество ученых

С момента подписания акта о Независимости Украины численность ученых-исследователей сократилось в три раза. С 1991 года численность ученых-исследователей в Украине сократилась в три раза

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ZN.UA.

«С 1991 года численность ученых-исследователей в Украине сократилась в три раза и сейчас, в научных организациях государственного, предпринимательского и образовательного секторов науки работает 135 тыс. человек - 0,7% занятого населения страны, из них 70 тыс. - исследователи (16 тыс. кандидатов наук, 4 тыс. докторов наук и 50 тыс. исполнителей научных и научно-технических работ без научной степени)», - сообщает еженедельник.

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