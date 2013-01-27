Объявлена электрификация Евросоюза

Еврокомиссия опубликовала пакет предложений, цель которых – защита окружающей среды. Речь идет о необходимости построения инфраструктуры для использования топлива, не наносящего вред человеку и природе - электричества, водорода, природного газа.

Комиссия предлагает принять директиву, в которой, в частности, будет предписано, сколько заправок альтернативного топлива до 2020 г. обязана построить каждая страна-член ЕС.

Например, в Финляндии к 2020 году должны действовать 71 тысяча заправок альтернативного топлива, в том числе 7 тысяч общедоступных заправок для электромобилей, сообщает национальная радиовещательная компания Финляндии YLE.

Германии предстоит построить 150 тысяч, а Швеции – 14 тысяч таких заправок. По подсчетам Еврокомиссии, для того, чтобы экономически выгодно было выпускать и покупать электоромобили, к 2020 году на территории ЕС необходимо открыть 8 млн. электрозаправок, из которых 800 тысяч должны быть общедоступными.