В «Нашей Украине» произошел раскол

В рядах руководства партии «Наша Украина» произошел конфликт. В субботу в разных местах и в разное время состоялись заседания политсовета партии, одно из которых провел председатель «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО, а другое - председатель политсовета партии Сергей БОНДАРЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, вчера в 12:00 в партийном офисе «Нашей Украины» по официальному адресу партии: улица Спасская, 37, состоялось заседание политического совета партии во главе с председателем политсовета Сергеем БОНДАРЧУКОМ, на котором присутствовали 18 председателей областных организаций «Нашей Украины» из 27-ми.

Читать дальше