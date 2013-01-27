Почти половина французов считает, что евреи слишком могущественны

Около 40% французских граждан считает, что слишком много власти в деловом мире находится в руках евреев, согласно исследованию Всемирной сионистской организации (ВСО), приуроченному к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января, сообщает Ynetnews.

То же исследование показало, что порядка 47% французов считают, что евреи в стране более лояльны Израилю, нежели Франции.