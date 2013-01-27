В Салониках при прокладке линии метро найден венок из золота, работа выполнена в виде оливковых веток, археологи оценивают возраст находки в 2300 лет, венок найден в гробнице, где находятся останки женщины.

Эта находка - далеко не первая, сделанная во время строительства метрополитенов на территории Греции, после обнаружения подобных исторических находок на место строителей приходят учёные-археологи.