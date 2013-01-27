Судьба трески беспокоит учёных

Учёные взволнованы возможной неконтролируемой ловлей арктической трески, миллиардные популяции которой найдены недалеко от Северного полюса.

С помощью эхолокаторов и сонаров им удалось обнаружить огромные косяки этой рыбы на глубине 200 м, обитающей в полной темноте. По мнению учёных, которые представили свой доклад на конференции в норвежском городе Тромсё, эта рыба является основным источником питания для китов – белух и нарвалов, а также кольчатых тюленей, на которых охотятся белые медведи. В случае если популяция арктической тресковой рыбы будет значительно сокращена человеком, это приведет к гибели этих животных.

«Можно утверждать о миллиардных скоплениях рыб в этом месте», - передает Times слова Максима Джоффроя из университета Лаваль в канадском Квебеке.