На юге Бразилии сто человек сгорели при пожаре в ночном клубе

В Бразилии повторилась события российской "Хромой лошади",при пожаре в ночном клубе погибли сто человек, трагедия произошла на юге страны в городе Санта-Мария во время проведения в здании ночного клуба пиротехнического шоу.

Полиция и экстренные службы Бразилии сообщают о 90 обнаруженных телах, не исключается, что число погибших увеличится.По данным местных СМИ, в момент проведения пиротехнического шоу в здании ночного клуба находились около 2 тыс посетителей.

По данным медиков, более 200 человек получили ожоги дыхательных путей и отравление, состояние потерпевших оценивается как критическое, передают СМИ Бразилии.

На месте трагедии идёт разбор завалов, подсчёт жертв продолжается.