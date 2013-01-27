Референдум по вопросу строительства новой АЭС проходит в Болгарии
27 января 2013, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Болгарии в воскресенье впервые в истории республики открылся референдум по вопросу строительства новой ядерной электростанции. 11,6 тысяч избирательных участков будут работать до 19:00.
В конце марта 2012 года Болгария прекратила строительство АЭС "Белене" (атомной электростанции с двумя блоками суммарной мощностью более двух тысяч мегаватт).
Оппозиционная Болгарская социалистическая партия в июне прошлого года начала кампанию в поддержку референдума по вопросу возобновления строительства. Партия собрала необходимые по закону 500 тысяч голосов, что обязало парламент Болгарии определить дату плебисцита.
24 октября Народное собрание республики приняло решение о проведении всенародного опроса.
Полностью вопрос плебисцита звучит следующим образом: "Должна ли развиваться ядерная энергетика в Республике Болгария посредством строительства новой атомной электростанции?", передает РИА Новости.