В Турции появится аналог американского Голливуда и индийского Болливуда — Turkeywood. Масштабный проект по производству фильмов в числе прочих приоритетных направлений поддержит государство.



Министерство экономики Турции назвало приоритетные отрасли, которые смогут рассчитывать на финансовую поддержку государства. В этот список попали кинематограф, медицинский туризм, наука и образование.



В рамках бюджета министерство будет поддерживать фильмы турецкого производства и кинодеятелей, представляющих турецкий кинематограф на международной арене, в том числе представленных в Каннах и на "Оскара".

Ранее министр экономики Зафер Чаглаян (Zafer Caglayan) уже озвучивал идею создания "Turkeywood" - во время встречи турецких кинематографистов с их индийскими коллегами в ноябре 2011 года.



