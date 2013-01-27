В Турции будет своя "фабрика грез" - Тurkeywood
27 января 2013, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции появится аналог американского Голливуда и индийского Болливуда — Turkeywood. Масштабный проект по производству фильмов в числе прочих приоритетных направлений поддержит государство.
Министерство экономики Турции назвало приоритетные отрасли, которые смогут рассчитывать на финансовую поддержку государства. В этот список попали кинематограф, медицинский туризм, наука и образование.
В рамках бюджета министерство будет поддерживать фильмы турецкого производства и кинодеятелей, представляющих турецкий кинематограф на международной арене, в том числе представленных в Каннах и на "Оскара".
Ранее министр экономики Зафер Чаглаян (Zafer Caglayan) уже озвучивал идею создания "Turkeywood" - во время встречи турецких кинематографистов с их индийскими коллегами в ноябре 2011 года.