В Египте исламисты требуют ввести чрезвычайное положение

В Египте необходимо временное введение режима ЧП для прекращения насилия. Об этом в воскресенье заявил один из руководителей ассоциации "Братья-мусульман" и ее политического крыла Партии свободы и справедливости Мухаммед аль-Бельтаги.

По новой конституции, разработанной исламистами и принятой по итогам всенародного референдума в конце прошлого года, глава государства имеет право объявить чрезвычайное положение, но лишь на неделю.



В случае необходимости продления срока его действия требуется одобрение парламента.

Между тем, оппозиция возложила на Мурси всю полноту ответственности за события в стране.

"АН" писали, что в Каире не прекращаются столкновения протестантов с полиций. В три египетских города - Суэц, Порт-Саид и Исмаилию введены армейские подразделения и бронетехника для усмирения массовых беспорядков, список "горячих точек страны" пополнился Эз-Заказиком и Александрией.