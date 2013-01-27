Хакеры мстят за гибель А. Шварца взломом сайта Минюста США

Хакеры, относящие себя к движению Anonymous, взломали сайт пенитенциарной комиссии Министерства юстиции США в отместку за гибель программиста Аарона Шварца и оставили на сайте свои требования.

В оставленном на сайте сообщении хакеры потребовали реформирования системы правосудия США, угрожая опубликовать конфиденциальную информацию о Министерстве юстиции. По их словам, федеральные власти и раньше применяли по отношению к интернет-активистам несоразмерные с их нарушениями приговоры, но с "убийством" А.Шварца они перешли черту, сообщает rbc.ru. Хакеры называют смерть А.Шварца убийством, потому что, по их словам, он был "поставлен перед невозможным выбором".



В настоящее время работа сайта восстановлена, однако сообщение доступно в КЭШе (копии уже просмотренных веб-страниц). ФБР ведет расследование в связи со взломом.



Напомним, соавтор протокола RSS А.Шварц был привлечен к уголовной ответственности за то, что скачал 4 млн научных статей из академической базы данных JSTOR для выкладывания их в свободный доступ. По предъявленным обвинениям ему грозило около 35 лет тюрьмы. Под давлением общественности JSTOR отказался от выдвижения обвинений, однако прокуратура продолжила преследование.



26-летний А.Шварц был известен как борец за свободу информации, сыгравший ключевую роль в провале законопроекта "Остановить интернет-пиратство" (SOPA). После массовых протестов законопроект был заморожен в Комитете Конгресса США по законодательству, так и не дойдя до пленарного голосования палат. 11 января 2013 года Шварц покончил с собой.



