Армию Мали в борьбе с исламистами поддержат около 8 тыс. африканских военных

На чрезвычайном заседании министров обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Абиджане принято решение направить в Мали в общей сложности 77000 солдат для поддержки правительственной армии.

Страны-члены ЭКОВАС направят в Мали в общей сложности 5700 солдат. Еще 2000 военнослужащих прибудут из Чада, который не является членом организации, сообщают интернет-СМИ.

В настоящее время на территории страны находится также более 2 тысяч военнослужащих из Франции.

"АН" писали, что ВВС США и Испании окажут поддержку французским военным в Мали.

Ситуация в Мали обострилась в последние недели. Боевики экстремистских группировок, оккупирующих северные районы страны, начали нападать на позиции правительственных войск в центральной части страны. На помощь правительственным войскам в Мали 10 января прибыли французские военные. На следующий день малийские власти объявили о введении чрезвычайного положения на всей территории страны и о всеобщей мобилизации.

Напомним, французским войскам удалось добиться перелома в ходе военных действий. Если 11 января исламисты угрожали столице страны Бамако, то теперь они отброшены далеко на север и рискуют потерять последние крупные населенные пункты, захваченные ими еще летом прошлого года.

Накануне контингент вооруженных сил Франции в Мали овладел городом Гао, который считается столицей исламистов.