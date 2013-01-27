Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал родному вузу сотни миллионов

Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который в минувшем году занял 20-ю строчку рейтинга богачей по версии Forbes, пожертвовал университету Джона Хопкинса в городе Балтимор, штат Мэриленд, $350 млн.

Таким образом общий объем пожертвований мультимиллиардера этому вузу, который он окончил в 1964 году, составит $,1млрд.

Как написал Блумберг в своем микроблоге в Twitter, своими исследованиями и новаторскими идеями университет Хопкинса приносит огромную пользу в области общественного здравоохранения, отмечает РосБалт.

Официальные представители университета сообщили, что $250 млн будут направлены на изучение различных аспектов междисциплинарных предметов. В частности, изучение проблемы водных ресурсов, обеспечения работы систем здравоохранения в глобальном масштабе и экологического совершенствования мегаполисов.

Еще $100 млн будут распределены на 2,6 тыс. грантов для нуждающихся студентов в течение следующих 10 лет.

Состояние Майкла Рубенса Блумберга, основателя международной финансовой системы Bloomberg LP, оценивается в $22 млрд.