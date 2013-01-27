Более 20 тысяч человек поддержали петицию на сайте Белого дома с призывом к конгрессу США составить "список Долматова" , чтобы наказать всех представителей голландских властей, ответственных за его смерть.

Документ датирован 24 января. Для рассмотрения петиции ее должны подписать 100 тысяч человек в течение 30 дней. Эта планка была поднята в середине января в связи с ростом популярности страницы, на которой размещаются петиции. В ноябре-декабре пользовательская активность возросла вдвое,сообщает ria.ru. Только за это время на странице зарегистрировались примерно 2,4 миллиона новых пользователей, были созданы 73 тысячи петиций и зарегистрированы 4,9 миллиона подписей.