В Мексике украли 20 музыкантов (ВИДЕО)

В Мексике похитили целый музыкальный коллектив в количестве 20 человек после концерта на северо-востоке страны. Следующий концерт коллектив должен был дать в городе Идальго штата Нуэво-Леон.

По словам родственников, после отъезда на мероприятие на связь участники группы не выходили. Полицией были найдены автомобили музыкантов, но ни инструментов, ни музыкантов в них не было, сообщают vesti.ru. Поиски группы продолжаются. Как отмечают местные СМИ, пропавшая группа Kombo Kolombia нередко выступала в барах, контролировавшихся наркокартелями.



