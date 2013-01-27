В третий город Египта из-за массовых беспорядков введены войска и бронетехника
27 января 2013, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Египте армейские части и бронетехника введены в египетский город Исмаилия. Там второй день продолжаются столкновения между силами безопасности и молодежными группировками анархистов и футбольных "Ультрас".
Танки и бронетранспортеры вошли на главные улицы города.
Подобные меры приняты "в рамках общего плана по предотвращению кровавых событий, произошедших в городах Порт-Саид и Суэц", сообщил представитель египетской армии. "АН" писали, что войска накануне были введены в эти города для усмирения массовых протестов.
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