Военной миссии Франции в Мали помогут американские ВВС (ВИДЕО)

По просьбе Франции Минобороны США существенно расширяет поддержку в борьбе с боевиками в Мали. Американские ВВС будут осуществлять дозаправку в воздухе французских самолетов.

Также глава Пентагона предложил использовать американский военный самолет для транспортировки в Мали солдат из других африканских государств, в частности, Чада и Того. Пентагон считает оказание такой помощи юридически обоснованным, поскольку Франция уведомила Совет Безопасности ООН, что оказывает поддержку Мали по просьбе правительства страны, передает РИА Новости.

Объявления со стороны Пентагона последовали после того, как министр обороны США Леон Панетта переговорил в субботу по телефону с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. В ходе беседы Панетта отметил, что в антитеррористических операциях в Мали были достигнуты успехи.

"АН" писали, что в субботу из Сарагосы в Мали вылетел транспортный самолет "Геркулес" ВВС Испании с 30 военнослужащими, который будет задействован во французской миссии как перевозчик.

Отметим, что накануне французские и малийские войска установили контроль над городом Гао на северо-востоке Мали. Он около полугода находился в руках исламистов. Теперь главной целью военных станет освобождение от экстремистов города Тимбукту.

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