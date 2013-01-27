Число погибших в тюремном бунте в Венесуэле достигло 60: среди них священник

После кровавого бунта в тюрьме Урибано в городе Баркисимето, по последним данным, унесшего жизни более 60 человек, учреждение закроют. Об этом заявила министр по делам тюрем Венесуэлы Ирис Варела.

По ее словам, 138 женщин-заключенных накануне переведены в другие тюрьмы страны, 111 мужчин, согласившихся на эвакуацию, вывезены ночью, передает Agencia Bolivariana de Noticias. Власти распространили списки для их родственников, в котором указано кого куда переводят.

Министр также заявила, что произошедшее - результат попытки агрессивного меньшинства взять под свой контроль исправительное учреждение. Кроме того, она сообщила, что количество жертв трагедии требует уточнения: в списки погибших попали и те, кто умер задолго до начала бунта.

"АН" писали, что бунт начался в минувшую пятницу, когда в тюрьму приехала инспекция для поиска оружия в камерах. Из здания доносились звуки выстрелов и взрывов гранат.

Среди убитых есть и заключенные, сотрудники тюрьмы и священник. Раненых почти полторы сотни. Всего внутри находилось более двух с половиной тысяч человек.

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