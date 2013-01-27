Тела канадских лётчиков врезавшегося в гору Twin Otter ищут в Антарктиде

В Антарктиде на горе Элизабет (хребет Королевы Александры) на высоте 3900 метров над уровнем моря накануне найдены обломки пропавшего, как писали "АН", в среду после вылета с Южного полюса самолета Twin Otter с тремя канадскими летчиками на борту.

Спасатели предполагают, что все они погибли. Перед Морским спасательно-координационным центром (МСКЦ) Новой Зеландии стоит задача найти их тела, переправить сначала в Новую Зеландию, а затем в Канаду.

В воскресенье в ближайшее время планируется приступить к поискам, создана база спасателей в 50 км от места крушения самолета, на леднике Бирдморда.

Район катастрофы находится примерно в 680 км от Южного полюса и на таком же расстоянии от американской антарктической станции Mc Murdo. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.