Тела канадских лётчиков врезавшегося в гору Twin Otter ищут в Антарктиде
27 января 2013, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Антарктиде на горе Элизабет (хребет Королевы Александры) на высоте 3900 метров над уровнем моря накануне найдены обломки пропавшего, как писали "АН", в среду после вылета с Южного полюса самолета Twin Otter с тремя канадскими летчиками на борту.
Спасатели предполагают, что все они погибли. Перед Морским спасательно-координационным центром (МСКЦ) Новой Зеландии стоит задача найти их тела, переправить сначала в Новую Зеландию, а затем в Канаду.
В воскресенье в ближайшее время планируется приступить к поискам, создана база спасателей в 50 км от места крушения самолета, на леднике Бирдморда.
Район катастрофы находится примерно в 680 км от Южного полюса и на таком же расстоянии от американской антарктической станции Mc Murdo. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.