Президент Египта Мухаммед Мурси отзывает премьер-министра страны из Давоса

Президент Египта Мухаммед Мурси срочно отзывает премьер-министра страны Хишама Кандиля из Давоса, где проходит экономический форум, ранее Кандиль призвал граждан Египта меньше митинговать и заниматьcя делом.

Интернет-СМИ Египта пишут, что Мурси отзывает Кандиля в связи с "событиями, которые в настоящий момент переживает страна".

Сейчас в Египте проходит чрезвычайное заседание Национального совета обороны, обсуждается положение в Порт-Саиде, в котором не стихают беспорядки. Число жертв в погромах достигло 36 человек.