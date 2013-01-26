В субботу Милош Земан избран президентом Чехии, бывший глава правительства страны опередил своего единственного соперника Карела Шварценберга с внушительным отрывом в 11 процентов, сообщают СМИ Чехии.

Прямым всенародным голосованием президента Чехии избиратели выбирали впервые, точные результаты выборов президента Чехии объявят в субботу поздно вечером.

Отметим, что Милош Земан - третий глава правительства Чехии и третий президент страны, Земан долгое время возглавлял Чешскую социал-демократическую партию, именно под его руководством слабая и дезорганизованная партия превратилась в одну из влиятельнейших политических сил Чехии.