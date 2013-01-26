Граждане России пострадали в ДТП, произошедшем в Финляндии, в аварию попал микроавтобус, столкнувшийся с грузовиком, всего пострадали семеро россиян, оба транспортных средства принадлежат пострадавшим.

Сообщается, что ДТП произошло на дороге между пунктом погранперехода Нуйямаа-Брусничное и городом Лаппеенранта, на мокрой дороге прицеп грузовика вынесло на полосу встречного движения.

Госпитализированы четверо из семи пострадавших россиян.