Испания направила транспортный самолет и 30 военных для участия в миссии в Мали

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules с 30 испанскими военнослужащими на борту вылетел в субботу с базы в Сарагосе, чтобы принять участие в миссии в Мали. Об этом сообщил полковник Энрике Биоска, возглавляющий подразделение ВВС Испании, расквартированное в Сарагосе.

Он напомнил, что испанские военные не будут принимать непосредственное участие в столкновениях с исламистами, а займутся подготовкой сил безопасности Мали.

"Геркулес" обеспечит транспортировку войск государств Экономического сообщества стран Западной Африки и доставку материальных ресурсов. При этом он не будет совершать рейсов над территорией Мали", - отметил Биоска.

По его словам, "в течение следующих трех месяцев С-130 будет базироваться на военной базе в Дакаре, где его безопасность обеспечат дислоцированные там французские солдаты".

"В настоящий момент Испания направила только 30 военнослужащих для участия в миссии, но на следующей неделе их число будет увеличено до 50", - добавил полковник.

"АН" писали, что по мнению главы ЮНОВА, кризис в Мали наряду с наркоторговлей и пиратством подрывают безопасность в Западной Африке и выразил опасение, что дестабилизация в Мали может перекинуться на соседние страны.