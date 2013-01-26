Порт-Саид: число убитых в массовых беспорядках возросло до 22 человек

В Египте число погибших в ходе столкновений у здания тюрьмы в Порт-Саиде возросло до 22. "АН" писали, что ранее сообщалось о 14 жертвах беспорядков и почти двух сотнях раненых, из которых 50 - с "огнестрелами".

Напомним, в тюрьме Порт-Саида сегодня судья приговорил к смерти 21 обвиняемого в участии в массовой драке на стадионе города 1 февраля 2012 года. Вердикт был передан великому муфтию Египта для утверждения. Приговор в отношении еще 52 обвиняемых будет вынесен 9 марта.

Трагедия произошла 1 февраля 2012 года после того, как местная команда выиграла у столичного клуба со счетом 3:1, тысячи ее болельщиков набросились на приехавших в Порт-Саид каирских фанатов и футболистов "Аль-Ахли". В результате драки и давки пострадали более тысячи человек, 74 - погибли.

"АН" писали, что массовые беспорядки вынудили сегодня власти Египта ввести войска и в Суэц.