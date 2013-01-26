Растет число жертв беспорядков в египетском городе Порт-Саид. ВИДЕО
26 января 2013, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Египте в ходе беспорядков в Порт-Саиде погибли уже 14 человек. Еще более 170 человек получили ранения. Сейчас в городе введен комендантский час и войска. Данные приводятся со ссылкой на местные власти.
Напомним, поводом для волнений там стал приговор суда фигурантам дела о беспорядках на местном стадионе в феврале этого года. Более 20-ти человек были отправлены на казнь. После этого их родственники и сторонники стали штурмовать следственный изолятор, где содержатся обвиняемые, и убили двоих полицейских.
"АН" писали, что массовые беспорядки вынудили сегодня власти Египта ввести войска и в Суэц.
ВИДЕО "Вести".