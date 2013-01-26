Демократы США взволновались, что Цукерберг собирает деньги для республиканца

Ассоциация губернаторов-демократов США опубликовала в сети петицию с требованием к основателю и генеральному директору Facebook Марку Цукербергу не проводить в феврале сбор средств для избирательной кампании губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи, сообщает NY Times. Как ранее писали «АН-онлайн», 28-летний миллиардер и его жена Присцилла, знакомые с губернатором с 2010 года, намерены провести сбор средств в ходе приема в своем доме в Пало-Альто (штат Калифорния).

Инициатива Цукерберга примечательна в первую очередь тем, что обитатели Кремниевой долины, как, впрочем, и всей Калифорнии, склонны поддерживать демократов, нежели республиканцев. К тому же, Цукерберг до этого момента публично не выражал свои политические пристрастия.

Он несколько раз встречался с нынешним президентом США Бараком Обамой. В частности, в 2011 году вместе с другими представителями Кремниевой долины он принял участие в званом ужине, который организовал Белый Дом. Позднее, глава Facebook принимал Обаму в стенах своей компании, где тот отвечал на вопросы пользователей социальной сети.

Кристи является одним из наиболее очевидных претендентов на выдвижение в качестве кандидата на президентские выборы 2016 года.

Предполагается, что размер пожертвований на приеме в Пало-Альто составит не более $3,8 тыс. Это максимальная сумма, которую закон Нью-Джерси позволяет перечислять частным лицам в пользу избирательной кампании того или иного кандидата.

Кристи очень популярен в своем родном штате. По данным недавних соцопросов, рейтинг доверия к губернатору в Нью-Джерси оставляет 70%. Губернаторские выборы в штате пройдут в ноябре 2013 года.