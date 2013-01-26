В Венесуэле не менее 50 человек погибли в ходе тюремного бунта

На северо-западе Венесуэле по меньшей мере 50 человек погибли в результате бунта заключенных в тюрьме Урибана близ города Баркисимето в штате Лара. Среди погибших как минимум двое военнослужащих и один священник.

Как сообщает местная пресса, еще 90 получили ранения.

Бунт в тюрьме начался утром в пятницу во время проверки для изъятия оружия у заключенных. По невыясненным пока причинам там раздались выстрелы и взрывы.