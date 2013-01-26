Керченские общественники просят прокурора АРК остановить строительство завода

Общественная организация из Керчи «Экология и мир» обратилась к прокурору АРК ПАВЛОВУ с просьбой приостановить строительство под Керчью цементного завода ООО «Альтцем». Общественники утверждают, что строительство ведется с нарушениями законов.

Керченская редакция «Аргументов недели – Крым» располагает копией обращения прокурору, в которой утверждается, что предприятие продолжает утаивать от общественности «Оценку воздействия на окружающую природную среду».

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