В Чили на фоне акций протеста открывается саммит ЕС - Латинская Америка
26 января 2013, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
В чилийской столице в субботу открывается совместный саммит Евросоюза и Содружества латиноамериканских и карибских государств. "В честь" этого события на улицах Сантьяго второй день подряд идут столкновения демонстрантов с полицией.
Протестующие заявляют, что в рамках официальной встречи политиков главные вопросы будут снова решены не в пользу обычных граждан, и призывают провести альтернативный "форум простых людей". Для разгона демонстрантов полиция применяет водяные пушки.
Участие в саммите принимают лидеры 60-ти стран Евросоюза, Латинской Америки и Карибских островов.
Центральной темой встречи станут вопросы взаимодействия в области экономики, проблемы охраны окружающей среды, а также политическая ситуация в мире.
По окончании форума председательство в Содружестве будет передано Кубе, которую на встрече в Сантьяго представляет Рауль Кастро. Его приезд оказался в центре особого внимания латиноамериканских СМИ. Это первый визит кубинского лидера в Чили за последние 40 лет.