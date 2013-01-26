В Чили на фоне акций протеста открывается саммит ЕС - Латинская Америка

В чилийской столице в субботу открывается совместный саммит Евросоюза и Содружества латиноамериканских и карибских государств. "В честь" этого события на улицах Сантьяго второй день подряд идут столкновения демонстрантов с полицией.

Протестующие заявляют, что в рамках официальной встречи политиков главные вопросы будут снова решены не в пользу обычных граждан, и призывают провести альтернативный "форум простых людей". Для разгона демонстрантов полиция применяет водяные пушки.

Участие в саммите принимают лидеры 60-ти стран Евросоюза, Латинской Америки и Карибских островов.

Центральной темой встречи станут вопросы взаимодействия в области экономики, проблемы охраны окружающей среды, а также политическая ситуация в мире.

По окончании форума председательство в Содружестве будет передано Кубе, которую на встрече в Сантьяго представляет Рауль Кастро. Его приезд оказался в центре особого внимания латиноамериканских СМИ. Это первый визит кубинского лидера в Чили за последние 40 лет.